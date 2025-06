Una vicina di casa | Ho visto le lingue di fuoco dalle finestre | le fiamme hanno avvolto tutto

Nella quiete notturna di Parma, un incendio improvviso ha scosso una famiglia di via Massari, lasciando la comunità sgomenta. Le lingue di fuoco hanno avvolto l’appartamento al terzo piano, mettendo in pericolo vite e patrimoni. Una vicina ha assistito all’orrore, con il cuore in gola. La donna rimasta intrappolata lotta tra la vita e la morte, mentre il figlio, fortunatamente, se l’è cavata con ferite lievi. Un dramma che ricorda quanto sia fragile la nostra quotidianità.

Incendio nella notte in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Massari a Parma. La donna che era all'interno è ricoverata in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore. Per il figlio di 9 anni solo ferite lievi. "Erano circa le due di stanotte - sottolinea a Parmatoday una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Una vicina di casa: "Ho visto le lingue di fuoco dalle finestre: le fiamme hanno avvolto tutto"

In questa notizia si parla di: vicina - casa - visto - lingue

Tragedia a Milano: a 15 anni uccide la vicina di casa e la madre lo denuncia - Una tragica vicenda ha scosso il quartiere Vigentino di Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso la vicina di casa.

***AVVISO*** Visto il grave lutto che ha colpito l'intera Comunità e, particolarmente la famiglia Magliano, per l'improvvisa scomparsa del caro Domenico, si avvisa, circa il programma dei festeggiamenti in onore della B. V. Maria di Pietrasanta, che SONO ANN Vai su Facebook

Incendio in via Massari: Prima gli scoppi, poi le lingue di fuoco: le fiamme hanno avvolto tutto; Sai dove e perché si parla il francese in Italia? Non solo in Val d'Aosta; Predoi: Bolzano vista da lontano e l’overtourism visto da vicino.

Papa Francesco, la ‘vicina di casa’: “L’ho visto provato” Lo riporta msn.com: Ha salutato le persone il Papa rientrando in auto a Casa Santa Marta dopo le dimissioni ...