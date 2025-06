Una via per Silvio Berlusconi a Bari in Consiglio comunale stop alla seduta per mancanza di numero legale

La dibattuto controverso ha scosso le mura del Comune di Bari, riflettendo le tensioni politiche e le diverse sensibilità della città. La proposta di intitolare una strada a Silvio Berlusconi ha acceso un acceso confronto tra maggioranza e opposizione, culminato con la sospensione della seduta per mancanza di numero legale. Un episodio che dimostra come anche in politica le decisioni più simboliche possano generare forti discussioni e divisioni.

La seduta di oggi del Consiglio comunale di Bari è stata stoppata per mancanza del numero legale sul punto in cui era in discussione la proposta di intitolare una via, una piazza o una strada del Municipio 1 all'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Un tema che ha diviso maggioranza e. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Una via per Silvio Berlusconi a Bari, in Consiglio comunale stop alla seduta per mancanza di numero legale

