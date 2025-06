Una telefonata allunga la vita arriva in Umbria la centrale operativa per chi non ha bisogno del pronto soccorso

a un supporto sanitario immediato e qualificato senza dover ricorrere al pronto soccorso, alleggerendo così il sistema e garantendo risposte rapide e rassicuranti. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti importante per la salute pubblica umbra, promuovendo un’assistenza più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini. In questo modo, l’Umbria si conferma all’avanguardia nella cura e nel benessere della sua popolazione.

La giunta regionale dell'Umbria ha approvato il progetto per l'istituzione della centrale operativa 116117, il numero europeo armonizzato dedicato alle cure mediche non urgenti. Si tratta di un servizio gratuito, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che permetterà ai cittadini di accedere.

