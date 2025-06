Una storia liberalsocialista Fabrizio Cicchitto presenta il suo libro alla Rosso Tiziano

Venerdì 20 giugno alle 17, alla Galleria Rosso Tiziano di via Taverna, si terrà la presentazione del libro di Fabrizio Cicchitto, "Una storia liberalsocialista". Un evento da non perdere per chi desidera esplorare le sfumature della politica e della storia italiana attraverso gli occhi di un protagonista autorevole. L'incontro sarà arricchito dagli interventi di Franco Benaglia, Adamo Filios e Stefano Pareti, offrendo spunti di riflessione unici e coinvolgenti.

