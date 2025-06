Una recente circolare spiega quando si ha ancora diritto all’indennità di disoccupazione e quali eccezioni restano valide Ecco cosa sapere prima di cambiare lavoro

Se stai pensando di cambiare lavoro, è fondamentale conoscere le novità sulla NASpI 2025. La recentissima circolare dell’Inps chiarisce i requisiti aggiornati e le eccezioni ancora valide, offrendo un quadro completo su quando si ha diritto all’indennità di disoccupazione. Questo aggiornamento rappresenta un punto di svolta per chi cerca di tutelare i propri diritti in un contesto lavorativo in continua evoluzione. Ecco cosa sapere prima di fare il grande passo.

A rrivano i chiarimenti dell’ Inps sulla nuova stretta alla NASpI 2025, l’indennità di disoccupazione, prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Con una circolare pubblicata in questi giorni, l’Istituto ha spiegato in dettaglio come funziona il nuovo requisito per ottenere il contributo statale. La norma è già in vigore dal 1° gennaio, ma solo ora arrivano le istruzioni operative e i confini precisi, che cambiano in modo significativo l’accesso alla prestazione in alcune situazioni molto comuni. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X NASpI 2025 cosa cambia: requisiti, calcolo, domanda online. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una recente circolare spiega quando si ha ancora diritto all’indennità di disoccupazione e quali eccezioni restano valide. Ecco cosa sapere prima di cambiare lavoro

