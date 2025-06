Una poltrona per due | il Milan tra Retegui e Vlahovic Ma chi è quello giusto?

Il Milan si prepara a rinforzare il reparto offensivo e i nomi caldi sono Retegui e Vlahovic. Ma chi tra i due è la scelta giusta per i rossoneri? La sfida è aperta e le strategie di mercato si fanno sempre più intriganti. Scopriamo insieme quale attaccante può fare la differenza e portare il Diavolo verso nuovi traguardi.

Il Milan pensa all'acquisto di un nuovo attaccante e spuntano i nomi di Retegui e Vlahovic: ma chi dei due fa al caso dei rossoneri?

In questa notizia si parla di: retegui - milan - vlahovic - poltrona

