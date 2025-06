una piazza per il besanino restyling da 5 milioni di euro

Un intervento da 5 milioni di euro trasformerà la piazza di fronte alla stazione del Besanino, migliorandone l’aspetto e la funzionalità. Con l’obiettivo di creare un ambiente più accogliente e sostenibile, i lavori partiranno lunedì 9 luglio e dureranno circa quaranta giorni. Tra le novità, una nuova pavimentazione e uno spazio dedicato alle biciclette. La riqualificazione segna un passo importante verso un centro urbano più vivibile e dinamico.

Sarà riqualificata la piazza di fronte alla stazione del Besanino, i lavori partiranno lunedì 9 luglio. Verrà rinnovato il pavimento e sarà dato più spazio per parcheggiare le biciclette. Come primo passo, sulla tabella di marcia, la piazza Galilei sarà chiusa al traffico. Gli interventi, avranno una durata di quaranta giorni lavorativi. Il programma prevede una nuova pavimentazione, l’introduzione appunto di uno spazio dedicato alle biciclette, inoltre, un maggior numero di stalli per le automobili. Non solo. Sarà realizzata anche la messa in sicurezza dell’incrocio con via Moneta. L’intervento di restyling entra a far parte di un progetto più grande. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it