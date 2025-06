Una nuova data per Falstaff dopo 10 sold out

Dopo dieci sold out consecutive, l’attesa cresce ancora: ecco una nuova data per "Falstaff - Gli allegri giocattoli di Windsor", che torna a incantare il pubblico dell’Arena Maceratese con il suo fascino senza tempo. Presentato dal progetto "Sferisterio a scuola", lo spettacolo, acclamato per la sua vivace interpretazione, si apre ora a tutte le famiglie e i bambini della regione, pronti a vivere un’esperienza musicale indimenticabile. Non perdete questa straordinaria occasione!

Nuova data per l’opera " Falstaff - Gli allegri giocattoli di Windsor ", presentata con il progetto " Sferisterio a scuola " e pronta, sabato, a riempire nuovamente l’ Arena maceratese. Lo spettacolo – dopo dieci serate da tutto esaurito – è aperto a tutte le famiglie e bambini della regione le cui scuole non aderiscono al progetto. Il già lodato "Falstaff", prodotto da AsLiCo e Opéra Grand Avignon, vede l’ultima opera di Verdi, ispirata alle Allegre Comari di Windsor e con intrecci all’Enrico IV (entrambi capolavori di Shakespeare ), incontrare l’immaginario dello Schiaccianoci di Ciaikovsky o del celebre cartoon Toys, dando vita ai personaggi degli "allegri giocattoli di Windsor". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una nuova data per Falstaff dopo 10 sold out

In questa notizia si parla di: falstaff - data - sold - opera

"Falstaff. Gli allegri giocattoli di Windsor": il 14 giugno data eccezionale aperta alle famiglie. Giunta al quinto anno di vita la manifestazione Sferisterio a Scuola, che ormai conta più di 1100 docenti coinvolti e oltre 14.000 presenze, aggiunge a grande richiesta Vai su Facebook

Una nuova data per Falstaff dopo 10 sold out; “Sferisterio a scuola”, debutto sold out. Il Falstaff conquista i bambini, ma i locali rimangono chiusi; “Falstaff. Gli allegri giocattoli di Windsor”: il 14 giugno data eccezionale aperta alle famiglie.

Falstaff, l'opera più divertente di Verdi inaugura la stagione della Fenice di Venezia Secondo vogue.it: In primis, perché la trama è quella di un'opera buffa, come ben esplicita nel finale Arrigo Boito, sublime librettista del Falstaff: “Tutto nel mondo è burla.