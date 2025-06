Una Notte Violenta e Silenziosa 2 annuncia la sua data d' uscita

Preparati a tornare nel cuore di un Natale pieno di sorprese e adrenalina! “Una notte violenta e silenziosa 2” sta per arrivare, con David Harbour che riporta il suo iconico ruolo di Babbo Natale. La suspense si fa palpabile: quando potremo vivere questa nuova avventura sul grande schermo? Segnate la data: l’attesa sta per finire, e il Natale non sarà più lo stesso!

