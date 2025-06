Una lezione con la scrittrice iraniana Farnaz

Non perdere un’occasione unica di immergerti in un dialogo stimolante sugli stereotipi, promosso dal Lions Club di Monsummano con il patrocinio del Comune di Montecatini. Lunedì 16 giugno alle 17:30, nella sala consiliare, la scrittrice e docente iraniana Farnaz Farahi condividerà la sua esperienza e approfondimenti, offrendo uno sguardo internazionale su temi di grande attualità. Un evento imperdibile per chi desidera ampliare i propri orizzonti e favorire il dialogo interculturale.

Un dialogo sugli stereotipi nella sala consiliare di Montecatini lunedì 16 giugno alle 17:30. A promuoverlo, con il patrocinio del Comune, il Lions Club di Monsummano. Tra i relatori, l’iraniana Farahi Farnaz. Docente e scrittrice, laureata in Scienze dell’Educazione presso Alma Mater Studiorum- Università degli Studi di Bologna, Assegnista di Ricerca e Dottore di Ricerca (PhD) presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha approfondito negli anni diversi ambiti di ricerca tra cui: pedagogia interculturale, educazione all’immagine, media education, relazioni educative, comunicazione efficace, comunicazione con le pluralità familiari nei contesti educativi e scolastici, dinamiche di gruppo, gestione del conflitto, pedagogia dello sport e pedagogia clinica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una lezione con la scrittrice iraniana Farnaz

Farnaz Ohadi, Persia nel Flamenco Secondo ilmanifesto.it: Su quella stessa rotta viaggia l’iraniana Farnaz Ohadi, che racconta come la musica abbia fatto parte della sua vita fin dall’infanzia, quando, prima ...