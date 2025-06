una frazione senza poste ravalle ufficio mobile in tilt gli utenti traslocano a porotto

Ravalle, piccola frazione di Ferrara, vive un momento di incertezza tra proteste e speranze di mantenere il proprio servizio postale. Dopo l’annuncio di un ufficio mobile e la tranquillità di una futura sede definitiva, un guasto tecnico improvviso ha messo tutto in stand-by. Gli abitanti, già provati dalle difficoltà , si ritrovano a dover traslocare temporaneamente verso Porotto. Una situazione che mette in luce quanto siano fragili i servizi di prossimità in piccoli centri come Ravalle.

