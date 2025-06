Una ' convenzione ponte' per garantire al Pisa l' uso dell' Arena Garibaldi in Serie A

La Giunta Comunale di Pisa ha dato il via libera a una nuova convenzione ponte per garantire al Pisa Sporting Club l’uso dell’Arena Garibaldi in Serie A. Questa importante iniziativa permette di rafforzare il legame tra il club e la città, assicurando una gestione efficace e sostenibile dello stadio. Un passo strategico che conferma l’impegno di Pisa nel supportare il proprio team e promuovere lo sport locale, portando avanti un progetto ambizioso e condiviso.

La Giunta Comunale di Pisa ha approvato una delibera che avvia il procedimento per una nuova assegnazione da parte del Comune di Pisa al Pisa Sporting Club dello stadio comunale Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. La decisione si inserisce nel percorso già avviato nei mesi scorsi in vista della.

