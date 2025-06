Una collaborazione inedita all' insegna dell' arte della musica e dell' accettazione di sé

Una collaborazione inedita all’insegna dell’arte della musica e dell’accettazione di sé si apre a nuove emozioni. Su YouTube è online il videoclip di "FRANCESCA", il nuovo singolo di Francesca Michielin, che unisce musica, cinema e un messaggio profondo di auto-accettazione. Con la partecipazione speciale di Margherita Buy, il video trasporta lo spettatore in un viaggio intimo e riflessivo, diretto da Danilo Bubani. Il risultato è un’esperienza coinvolgente che lascia il segno.

Una collaborazione inedita tra musica e cinema. È online su YouTube il nuovo videoclip di FRANCESCA, l'ultimo singolo di Francesca Michielin per Columbia RecordsSony Music Italy. Il video vede la straordinaria partecipazione dell'attrice Margherita Buy, che interpreta la psicologa EMDR in una seduta terapeutica con la cantautrice. Diretto da Danilo Bubani e prodotto da FELINE STUDIO, il video si apre in un'atmosfera intima e sospesa. «Il videoclip ha una sua verità, è sincero e diverso da tanti altri, e per questo mi ha colpita», ha dichiarato Buy, sottolineando quanto abbia apprezzato la sensibilità di Francesca e l'apertura verso altre forme d'arte.

