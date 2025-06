Una bimba di 9 anni ferita a Gaza è stata accolta all' Umberto I | Una goccia in un oceano di dolore

In un mondo segnato da conflitti e sofferenza, ogni gesto di solidarietà illumina una speranza fragile ma preziosa. La recente accoglienza di una bambina di 9 anni proveniente da Gaza al Policlinico Umberto I rappresenta una goccia in un oceano di dolore, simbolo di umanità e vicinanza in tempi difficili. Questa storia ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere viva la compassione e l’impegno per un futuro di pace.

Il policlinico Umberto I ha accolto una bambina di 9 anni proveniente da Gaza e gravemente ferita in un bombardamento in cui ha perso la mamma. A farlo sapere è il presidente della Regione, Francesco Rocca, intervistato da RaiNews 24. La piccola è arrivata ieri sera a Roma con la sorellina di.

