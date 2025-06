Un video-otoscopio per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Arezzo.

Un nuovo strumento di eccellenza arriva nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Arezzo, grazie alla generosità di AMMI Mogli Medici Italiani “Donne per la Salute” e Inner Wheel Club di Arezzo. Il video-otoscopio, del valore di circa 1300 euro, rappresenta un importante passo avanti nella cura dei piccoli pazienti. Un gesto di solidarietà che rafforza l’impegno della comunità nel garantire servizi sanitari sempre più all’avanguardia e umani.

