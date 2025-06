Un viaggio nella storia della musica con la rassegna concertistica di Proxima Music. Arezzo, 12 giugno 2025 – Un percorso affascinante attraverso le note e le epoche che ha il suo clou nella tradizionale rassegna, che dal 14 al 18 giugno trasforma la città in un palcoscenico vivente. Gli allievi dei corsi di canto e strumento si esibiranno, condividendo emozioni autentiche e trasmettendo la passione musicale a un pubblico entusiasta. La rassegna, un vero e proprio omaggio alla musica e alla crescita artistica, promette di sorprendere e

Arezzo, 12 giugno 2025 – . La conclusione dell'anno didattico della scuola aretina è scandita, come consuetudine, da un ricco calendario di iniziative in programma tra sabato 14 giugno e mercoledì 18 giugno dove i protagonisti saranno gli allievi dei diversi corsi di canto e di strumento che vivranno le emozioni di esibirsi di fronte a un pubblico. La rassegna, dal titolo "Proxima Live", sarà sviluppata tra ben cinque concerti in cui sarà possibile vivere un percorso tra epoche e stili diversi, spaziando dagli omaggi ai grandi compositori classici dei secoli scorsi fino ai brani maggiormente contemporanei di generi jazz, rock, pop e blues.