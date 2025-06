Un tesoretto dalle farmacie comunali Adesso si punta ad aprirne un’altra

Un tesoretto da dieci milioni di euro accumulato nel 2024 dalle farmacie comunali, un vero e proprio record che ha sorpreso tutti. L’amministrazione, felice di questo successo, ha deciso di investire ulteriormente per migliorare i servizi e puntare all’apertura di almeno un’altra farmacia sul territorio. Nel corso delle prossime settimane, si delineeranno i piani dettagliati per ampliare il network comunale, portando così benefici concreti ai cittadini e rafforzando il ruolo delle farmacie come punti di riferimento per la salute pubblica.

Dieci milioni. È l'ammontare degli introiti che il Comune ha avuto, nel 2024, attraverso le farmacie comunali. Un vero e proprio incasso record, quello annunciato in fase di approvazione del bilancio da parte dell'assessore Francesca Pantaloni. Una cifra, questa, che ha convinto la stessa giunta a potenziare i servizi offerti e, soprattutto, elaborare un piano per aprire almeno un'altra attività sul territorio comunale. Nel corso delle prossime settimane, a tal proposito, lo stesso assessore Pantaloni, il sindaco Marco Fioravanti e i dirigenti degli uffici si metteranno a tavolino per capire se, effettivamente, ci sia la possibilità di aprire un'altra farmacia comunale.

