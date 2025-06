Un sicario non un killer solitario | perché Frumuzache uccideva le escort ribelli secondo i carabinieri

Un mistero avvolge le ombre di Vasile Frumuzache, descritto dai carabinieri non come un semplice killer solitario, ma come un sicario al servizio della criminalità romena. Le sue vittime? Escort ribelli che sceglievano di sfuggire ai loro datori di lavoro criminali. Un intreccio di potere e ribellione che fa luce su una realtà sconosciuta. Scopriamo insieme i dettagli di questa inquietante indagine.

Secondo chi indaga, Vasile Frumuzache potrebbe essere un sicario mandato dalla criminalità organizzata romena a uccidere le ragazze che si ribellavano alla banda, rifiutandosi di lavorare come escort per loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tre reperti umani sono stati trovati nel nel giardino di casa di Vasile Frumuzache, il killer delle escort, reo confesso dei femminicidi di Denisa Maria Adas, 30 anni, e Ana Maria Andrei, 27 anni. Ieri le ruspe hanno scavato nel terreno adiacente l'abitazione nell'a

Valise Frumuzache smentito anche dall'autopsia, le bugie del killer delle escort e le 5 donne mai ritrovate: i quattro cellulari e l'ombra del complice

Un sicario, non un killer solitario: perché Frumuzache uccideva le escort ribelli secondo i carabinieri; Vasile Frumuzache, il ruolo di «boia» delle escort per una banda criminale. Dagli scavi trovati capelli, slip e una vertebra; Killer delle escort, l'ultima pista: per conto di chi uccideva

