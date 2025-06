Un ruolo chiave nella nuova Italia Rivoluzione totale dopo Spalletti | chi arriva in azzurro

incisiva e strategica, pronta a guidare il futuro del calcio italiano con esperienza e passione. Con questa novità, l’Italia si prepara a rinascere, valorizzando le sue radici e puntando su un progetto ambizioso e innovativo. La rivoluzione azzurra è appena iniziata: il nuovo volto dell’Italia sarà scritto da uomini come Cesare Prandelli, pronti a rendere grande il nostro calcio ancora una volta.

Sta nascendo un’Italia con un’anima profondamente azzurra, fatta di uomini che l’azzurro lo conoscono a memoria. Da Gigi Buffon a Gennaro Gattuso, passando per Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e forse anche Gianluca Zambrotta. Ma il nome che sorprende di più è quello di Cesare Prandelli, l’ex commissario tecnico che nel 2012 portò l’Italia a una splendida finale europea. Per lui si profila un ruolo inedito: direttore tecnico federale, figura mai esistita nel nostro calcio, ma già consolidata in altri paesi. Prandelli, che da anni denuncia la crisi del calcio giovanile italiano, potrebbe diventare il punto di collegamento tra Club Italia e il settore giovanile, con l’obiettivo di impostare un lavoro a lungo termine sulla crescita tecnica dei ragazzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it