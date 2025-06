Un Posto al Sole anticipazioni 13 giugno | Michele ha un' idea per trovare Assane

Non perdere l'appuntamento imperdibile con "Un Posto al Sole" domani alle 20.50 su Rai 3! Mentre gli inquilini di Palazzo Palladini si preparano a scoprire nuove verità, Michele mette in gioco un'idea geniale per rintracciare Assane. La soap più amata della televisione italiana ti sorprende con colpi di scena e nuovi misteri. Scopriamo insieme cosa riserva il prossimo episodio e come si svilupperanno le vicende dei nostri protagonisti.

Nuovo appuntamento con gli inquilini di Palazzo Palladini, domani su Rai 3 alle 20. 50. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della soap. Nuova puntata di Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai 3. La soap più longeva della tv italiana torna con un nuovo episodio dove vedremo Michele ancora sulle tracce di Assane e, come sempre, deciso ad andare fino in fondo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Assane è scomparso: Michele Saviani si è messo subito sulle tracce del bracciante, temendo che dietro ci sia la ferocia di Gennaro Gagliotti. Inoltre, pur attraversando un momento molto delicato da un punto di vista professionale, Damiano ha promesso al giornalista che l'avrebbe aiutato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 13 giugno: Michele ha un'idea per trovare Assane

In questa notizia si parla di: michele - assane - posto - sole

Un Posto al Sole: Assane scomparso, rischio per Michele e nuova storia Gennaro-Elena - Nelle prossime puntate di "Un Posto al Sole", in onda dal 26 al 30 maggio su Rai 3, il mistero della scomparsa di Assane rischia di mettere a dura prova Michele, mentre si sviluppa una nuova intrigante storia tra Gennaro ed Elena.

Agata aiuta Michele a risolvere il tragico caso di Assane Vai su Facebook

Un Posto al Sole, anticipazioni 13 giugno: Michele ha un'idea per trovare Assane; Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 12 giugno): Michele continua a cercare Assane, Marina s; Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 13 giugno: Michele dedica la puntata ad Assane.

Un Posto al Sole, anticipazioni 13 giugno: Michele ha un'idea per trovare Assane Da msn.com: La soap più longeva della tv italiana torna con un nuovo episodio dove vedremo Michele ancora sulle tracce di Assane e, come sempre, deci ...