Un pipistrello nativo dell'Africa vive anche a Lampedusa | scoperta nuova specie per l'Europa

Una scoperta sorprendete rivoluziona la nostra comprensione della biodiversità europea: per la prima volta, un pipistrello originario del Nord Africa, il Miniopterus maghrebensis, è stato avvistato a Lampedusa. Questa scoperta, frutto di indagini genetiche e acustiche condotte dal CNR, apre nuove frontiere sull’estensione delle specie e sulla loro capacità di adattarsi a nuovi ambienti. Continua a leggere e scopri i dettagli di questa affascinante scoperta.

Per la prima volta è stata documentata in Europa la presenza del miniottero del Maghreb (Miniopterus maghrebensis), un pipistrello finora noto solo in Nord Africa. La scoperta è avvenuta a Lampedusa grazie a un'indagine genetica e acustica condotta dal CNR. 🔗 Leggi su Fanpage.it

LAMPEDUSA, PIPISTRELLO AFRICANO TRA I VICOLI: SCOPERTA UNA NUOVA SPECIE; Pipistrello africano tra i vicoli di Lampedusa, scoperta nuova specie in Europa.

Un pipistrello nativo dell’Africa vive anche a Lampedusa: scoperta nuova specie per l’Europa Segnala fanpage.it: Per la prima volta è stata documentata in Europa la presenza del miniottero del Maghreb (Miniopterus maghrebensis), un pipistrello finora noto solo in ...