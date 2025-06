Un piatto di spaghetti pomodoro e basilico a 45 euro | il prezzo è giusto?

Immaginate un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico, proposto a 45 euro in un contesto da sogno: un rooftop esclusivo con vista impareggiabile sul lago di Como. È un prezzo elevato? Dipende tutto dall’esperienza che offre. Se dietro i fornelli c’è un talento emergente come Francesco Mariani di Comobest Food e l’ambiente è unico, allora potrebbe valerne davvero la pena. Ma il vero valore si misura anche con il cuore e le emozioni che suscita.

Un piatto di spaghetti a 45 euro. Ne vale la pena? Dipende. Se dietro ai fornelli c'è un cuoco in rampa di lancio e la location è un esclusivo rooftop con vista mozzafiato sul lago di Como, beh, allora forse se ne può discutere. Ad accendere la miccia è Francesco Mariani di Comobest Food, local. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Un piatto di spaghetti pomodoro e basilico a 45 euro: il prezzo è giusto?

In questa notizia si parla di: piatto - spaghetti - euro - pomodoro

Spaghetti alla ricotta, piatto veloce e gustoso - Gli spaghetti alla ricotta sono un primo piatto semplice e saporito, perfetto per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto.

Spaghetti, pomodoro fresco, qualche foglia di basilico. Un piatto semplice che, sulle rive del lago di Como, costa però ben 45 euro. “Dal ristorante di livello alla pizzeria, qui hanno ormai tutti perso il senso della misura”, scoppia la polemica sui social: https://fa Vai su Facebook

Un piatto di spaghetti pomodoro e basilico a 45 euro: il prezzo è giusto?; Gli spaghetti al pomodoro a 45 euro fanno infuriare i social: La vista sul lago di Como non giustifica il prezzo; Spaghetti pomodoro e basilico a 45 euro: scoppia il caso sul Lago di Como.

Gli spaghetti al pomodoro a 45 euro fanno infuriare i social: “La vista sul lago di Como non giustifica il prezzo” fanpage.it scrive: Scoppia la polemica sui social per un piatto di spaghetti con pomodoro fresco e basilico in carta a 45 euro.