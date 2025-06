Un passeggero dell' Air India prima del decollo | Qui non funziona nulla

Un volo dell'Air India si trasforma in un incubo prima ancora di decollare, quando un passeggero registra le condizioni disastrose a bordo: aria condizionata fuori uso, monitor e luci spenti, e il pulsante per chiamare l’equipaggio inutilizzabile. Un filmato che svela un quadro allarmante e solleva interrogativi sulla sicurezza e l’affidabilità della compagnia, spesso al centro di critiche. La domanda ora è: come può una compagnia aerea affrontare questa crisi?

"Qui non funziona nulla". Un filmato realizzato da uno dei passeggeri dell'Air India AI171 mostra la situazione a bordo del Boeing poco prima del decollo e del conseguente schianto. Il ragazzo spiega che non funziona l'aria condizionata, non funzionano i monitori dei passeggeri e nemmeno le luci e il pulsante per chiamare l'equipaggio: "Molti considerano questa compagnia una delle peggiori al mondo", dice. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Un passeggero dell'Air India prima del decollo: "Qui non funziona nulla"



Aereo precipitato in India, un video mostra il decollo e lo schianto: il Boeing va in stallo quasi subito Lo riporta today.it: A bordo c'erano 242 persone, solo una è sopravvissuta.