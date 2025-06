un nuovo spazio per cis rubicone

Da oltre 40 anni, Cis Rubicone si impegna a trasformare le sfide in opportunità, offrendo servizi di qualità e percorsi di inclusione lavorativa per le persone più fragili. Con l'apertura di uno nuovo spazio dedicato, rafforziamo il nostro impegno nel restituire dignità, autonomia e speranza a chi ne ha più bisogno. Perché crediamo fermamente che il lavoro sia il primo passo verso un futuro più giusto e solidale.

Da più di 40 anni Cis Rubicone è nata come cooperativa Sociale di tipo B e nel 2020 ha avviato anche la cooperativa di tipo A per il progetto di avvio di gruppo appartamento "CIS a Casa". Effettua servizi di pulizie ambientali, lavanderia, assemblaggio, necroscopici e cimiteriali con numerosi percorsi di inserimento lavorativo. Creare lavoro per persone con maggiori difficoltà occupazionali è un obiettivo importante per restituire dignità e diritto al lavoro anche alle persone svantaggiate o con disabilità. Dice Simona Della Vittoria presidente della cooperativa Cis Rubicone: "L’inaugurazione del nuovo spazio " ABCis ", con il taglio del nastro effettuato insieme al sindaco Nicola Dellapasqua e al vescovo Nicolò Anselmi, è stato un evento davvero speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it