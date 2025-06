Un nuovo asilo nido da 12 posti a Bassano in Teverina | iniziati i lavori

Famiglie di Bassano in Teverina, offrendo un’opportunità concreta di crescita e sviluppo per i più piccoli. Questo nuovo asilo nido da 12 posti rappresenta un passo importante verso un futuro più solidale e sostenibile per l’intera comunità, garantendo servizi di qualità e favorendo la conciliazione tra lavoro e famiglia. I lavori sono già iniziati, segnando l’inizio di un cambiamento positivo che arricchirà il tessuto sociale locale.

Il Comune di Bassano in Teverina annuncia l’avvio dei lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido, che sorgerà accanto alla scuola primaria e dell’infanzia “Dante Alighieri”. Finanziata grazie ai fondi del Pnrr, l’opera è stata pensata per rispondere concretamente alle esigenze delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Un nuovo asilo nido da 12 posti a Bassano in Teverina: iniziati i lavori

Bassano in Teverina, avviati i lavori per il nuovo asilo nido