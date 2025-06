un murale per la scuola calugi a la margherita

Un murale che va oltre il semplice ornamento, trasformandosi in un invito alla creatività dei più piccoli. La scuola Calugi a La Margherita si arricchisce di "La città nel bosco", un’opera di Jonathan Calugi, fatta di linee evanescenti come le note di uno spartito, pronte a stimolare la fantasia e i sogni dei bambini. Un’installazione che celebra l’immaginazione, inaugurata ieri con entusiasmo fra autorità e giovani sognatori.

Non solo un murale, ma un disegno fatto di linee per stimolare la fantasia. Un po’ come se fossero le righe di uno spartito, pronte ad accogliere la musica dei pensieri. Con questo auspicio dell’artista è stata inaugurata ieri alla scuola per l’infanzia La Margherita l’opera " La città nel bosco " realizzata da Jonathan Calugi. Hanno partecipato il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini e l’assessore all’educazione Benedetta Menichelli. "Adesso chi abita in questa zona della montagna – ha detto Tomasi – ha una scuola riqualificata, bella grazie anche a questa opera dall’artista pistoiese che ha lavorato in varie parti del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it