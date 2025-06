Un momento che ha commosso il pubblico e ha avvolto lo stadio nel silenzio

Un momento che ha commosso il pubblico e ha avvolto lo stadio nel silenzio. Con parole semplici e profonde, Chiara Tramontano ha scelto di ricordare sua sorella Giulia, vittima di femminicidio nel 2023, durante una serata di festa. In un videomessaggio trasmesso sul maxi schermo dello stadio San Siro durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari martedì 10 giugno, Chiara ha condiviso con migliaia di persone un ricordo intimo, trasformando il dolore personale in un messaggio di speranza e forza per tutte le donne.

C on parole semplici e profonde, Chiara Tramontano ha scelto di ricordare sua sorella Giulia, vittima di femminicidio nel 2023, durante una serata che avrebbe potuto essere solo di festa. In un videomessaggio trasmesso sul maxi schermo dello stadio San Siro durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari martedì 10 giugno, Chiara ha condiviso con migliaia di persone un ricordo intimo, trasformando il dolore personale in un messaggio universale. «Giulia era una promessa, e con lei il piccolo Thiago. Un amore che stava diventando casa, voce, battito», ha detto con voce ferma ma commossa. «Questa canzone non è un ricordo, è un varco verso un mondo che forse non abbiamo avuto, ma che possiamo ancora immaginare». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un momento che ha commosso il pubblico e ha avvolto lo stadio nel silenzio.

In questa notizia si parla di: stadio - momento - commosso - pubblico

Frosinone, Bellator Frusino, stadio del nuoto, momento di bilanci - Lo Stadio del Nuoto di Frosinone ha brillato lo scorso weekend, accogliendo la vivace partecipazione di 400 giovani atleti della Scuola Nuoto.

Allo stadio Bernabeu l'addio del Real Madrid a un commosso Carlo Ancelotti, allenatore uscente della squadra, è avvenuto sulle note dell'iconico brano di Jovanotti Vai su Facebook

Domenica 25 maggio, Stadio Olimpico. Pochi minuti prima del fischio d’inizio, nella Curva Maestrelli si srotola un lungo striscione: “Sono le 18.04 minuti del 14 maggio del 2000” Nei Distinti Sud-Est, un tifoso chiede al vicino: — “Cosa c’è scritto?” E il vicino ris Vai su X

Chiara Tramontano, il video per Giulia al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: Mia sorella era una promessa; Goodison Park dĂ un commosso addio: il terreno storico dell'Everton abbraccia un saluto emozionante.; Roma, fattore Olimpico: contro il Milan l'ultima chance Champions.

Stramaccioni si commuove in diretta tv: "A Bove sta crollando il mondo addosso" Scrive msn.com: Ha suscitato grande commozione il giro sotto la Curva Sud dello Stadio Olimpico di Edoardo Bove, che ha salutato il pubblico della ...