Un milione per rinverdire Diana Marina | il progetto per la costa sostenibile

Un milione e centomila euro pronti a trasformare Diana Marina, la splendida località di Ostuni, in un'oasi verde e sostenibile. Questo ambizioso progetto di riqualificazione, approvato dalla giunta comunale, promette di valorizzare il volto della costa, promuovendo un equilibrio tra bellezza naturale e sostenibilità ambientale. Con interventi innovativi e mirati, Diana Marina si appresta a rinascere, offrendo a residenti e visitatori un ambiente più vivibile e rigenerato.

OSTUNI - È in vista un nuovo progetto di riqualificazione verde, del valore di 1,1 milioni di euro, che potrebbe presto cambiare il volto di Diana Marina, località costiera di Ostuni. Nel dettaglio, la giunta comunale ha approvato nella giornata di oggi, giovedì 12 giugno, un piano di interventi.

La Giunta approva e candida a finanziamento regionale il progetto per l’infrastrutturazione verde di Diana Marina ostuninotizie.it scrive: L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione della fascia costiera, già avviato con gli interventi realizzati nella località Camerini e proseguito ora nel tratto di Diana Marina ...