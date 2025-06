Un leak suggerisce gli smartphone e i tablet OnePlus dedicati al gaming

Un leak sorprendente rivela che OnePlus sarebbe pronta a lanciare una linea di dispositivi pensati appositamente per il gaming, con due nuovi smartphone e un tablet dedicati. Questa mossa potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli appassionati vivono l’esperienza di gioco su dispositivi mobili, unendo potenza e fluidità in un’unica soluzione. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e cosa aspettarci da questa innovativa proposta di OnePlus.

Secondo un nuovo rumor, OnePlus potrebbe essere al lavoro su due nuovi modelli di smartphone e tablet dedicati al gaming.

