Un guasto multiplo manda in tilt la rete elettrica problemi su più di 1300 utenze

Un improvviso guasto multiplo ha causato il blackout di oltre 1300 utenze nella zona di Marco Simone, frazione di Guidonia vicino a Roma. Acea, intervenuta prontamente con i tecnici specializzati dalle 16:30, sta lavorando intensamente per ripristinare il servizio. Rimanete aggiornati: le operazioni sono in corso e si spera di risolvere il problema al più presto, ripristinando la normalità per tutte le famiglie colpite.

Un guasto multiplo ha mandato in tilt la rete elettrica nella zona di Marco Simone, frazione del comune di Guidonia a ridosso di Roma. A darne notizia è Acea che, con gli operai specializzati, dalle 16:30 si è messa al lavoro per aggiustare il guasto. Secondo quanto appreso rimangono spente.

