Un centro polifunzionale nei locali della Foscolo al via i lavori

Abbiamo ufficialmente consegnato i lavori per la creazione di un centro polifunzionale nei locali ormai inutilizzati della scuola "Ugo Foscolo". Un progetto ambizioso, finanziato con 3 milioni di euro dal PNRR, che trasformerà questi spazi in un punto di riferimento per la comunità . Con entusiasmo e determinazione, l’amministrazione comunale si impegna a restituire vitalità e nuove opportunità a questa zona. Il futuro della città prende forma, e il cambiamento è già in atto.

Un centro polifunzionale nei locali inutilizzati della scuola "Ugo Foscolo". Questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale pronta a sfruttare 3 milioni dal Pnrr. Stamane la consegna dei lavori da parte del sindaco Federico Basile.

