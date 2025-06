Un caregiver scrive al ministro | Uffizi? Servono Rsa diffuse Le famiglie sono in difficoltà

Egregio ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sono Guido, un caregiver di Montelupo Fiorentino, e oggi le scrivo per condividere un'urgenza che riguarda le nostre famiglie: la carenza di RSA diffuse. Le famiglie sono in difficoltà crescente e hanno bisogno di supporto concreto. La Villa Medicea dell’Ambrogiana potrebbe rappresentare una risposta. È fondamentale agire ora per tutelare il benessere di tanti cittadini.

"Egregio ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sono un cittadino di Montelupo Fiorentino.". Inizia così la lettera aperta firmata da Guido, caregiver e voce di un disagio diffuso, indirizzata direttamente al ministro in vista della sua possibile visita in città , invito promosso dal sindaco Simone Londi e dal consigliere Federico Pavese. Il tema è quello della destinazione futura della Villa Medicea dell’Ambrogiana, ex ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo. Un complesso imponente, immerso nel verde e ricco di storia, da anni al centro del dibattito. Il progetto degli “ Uffizi Diffusi ” — voluto dall’ex ministro Franceschini e accolto con favore anche dalla Regione Toscana — prevede di trasformarlo in un polo museale decentrato, legato al celebre museo fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un caregiver scrive al ministro: "Uffizi? Servono Rsa... diffuse. Le famiglie sono in difficoltà "

