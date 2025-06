Un artista con il cuore per il centro storico | al museo Griffo serata dedicata ad Andrea Carisi

un cuore appassionato per il centro storico. Giovedì 19 giugno alle 18, la sala Zeus del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, celebrando Andrea Carisi: artista poliedrico, maestro di creatività e cultura, capace di incantare e ispirare. Un'occasione unica per scoprire la sua arte e il suo spirito innovativo, che rende questo evento imperdibile per gli appassionati d’arte e non solo.

