Un altro campo di grano è stato incendiato | danni per oltre 5 mila euro per un quarantenne

Un nuovo episodio di devastazione si consuma tra i campi di grano della Sicilia. Questa volta, a Canicattì, un quarantenne ha visto andare in fumo oltre 5 mila euro di raccolto, colpito da un incendio che ha distrutto il suo terreno in contrada Buccheri. Un gesto ignoto che mette in allarme la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree agricole. La domanda ora è: chi sta dietro a questi atti dolosi?

Un altro campo di grano è stato incendiato. Non a Campobello di Licata questa volta, ma a Canicattì: in contrada Buccheri per la precisione. Proprietario dei terreni, utilizzati come campi agricoli, è un quarantenne che ha subito un danno quantificato in oltre 5 mila euro. Distrutto dal fuoco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Un altro campo di grano è stato incendiato: danni per oltre 5 mila euro per un quarantenne

