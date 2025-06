un aereo di linea si schianta dopo il decollo in india morti tutti i 242 passeggeri

Una tragedia aerea scuote l'India: un Boeing 787-8 della Air India, appena decollato da Ahmedabad, si schianta su un dormitorio per medici, mietendo tutte le 242 vite a bordo. Un incidente che lascia senza parole e solleva profonde domande sulla sicurezza dei voli internazionali. Mentre le autoritĂ indagano, il mondo intero osserva con sgomento, cercando risposte in questa drammatica perdita di vite umane.

Un aereo di linea della compagnia Air India diretto all'aeroporto di Londra-Gatwick è precipitato subito dopo il decollo dalla cittĂ indiana di Ahmedabad, nella parte occidentale del paese, schiantandosi su un dormitorio per medici. Si tratta di un Boeing 787-8 “Dreamliner” con 242 persone a bordo, di cui  230 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa AFP e AP, il capo della polizia di Ahmedabad ha dichiarato che non sembrano esserci sopravvissuti. Faiz Ahmed Kidwai, capo della direzione dell'aviazione civile indiana, ha dichiarato all'Associated Press che l'aereo si è schiantato in una zona residenziale chiamata Meghani Nagar, vicina all'aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it