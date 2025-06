Un aereo di linea si schianta dopo il decollo in India Almeno 200 morti

Tragedia in India: un aereo di linea della Air India si schianta poco dopo il decollo da Ahmedabad, causando almeno 200 vittime. Il Boeing 787-8 “Dreamliner”, diretto a Londra-Gatwick, si è schiantato su un dormitorio per medici, lasciando un bilancio drammatico. Le prime ricostruzioni indicavano un disastro senza sopravvissuti, ma successivamente, il...

Un aereo di linea della compagnia Air India diretto all'aeroporto di Londra-Gatwick è precipitato subito dopo il decollo dalla cittĂ indiana di Ahmedabad, nella parte occidentale del paese, schiantandosi su un dormitorio per medici. Si tratta di un Boeing 787-8 “Dreamliner” con 242 persone a bordo, di cui  230 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio. Secondo le prime ricostruzioni non sembravano esserci superstiti, ma successivamente  il  commissario di polizia di Ahmedabad GS Malik ha dichiarato all'agenzia di stampa Ani – riportata da Bbc  e Reuters  – la presenza di almeno un sopravvissuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un aereo di linea si schianta dopo il decollo in India. Almeno 200 morti

In questa notizia si parla di: aereo - linea - decollo - india

Aereo di linea abbattuto da un missile, l’Onu condanna la Russia a risarcire per i 298 morti - Il drammatico abbattimento dell'MH17 della Malaysia Airlines nel 2014 ha avuto un esito giuridico significativo: l'ONU ha condannato la Russia a risarcire le famiglie delle 298 vittime.

Un aereo di linea della compagnia Air India diretto in Inghilterra è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad ? https://tinyurl.com/cw6ywhrh Vai su Facebook

BREAKING [12.06-11:00] #India #incidente #aereo precipita al decollo un Boeing 787-8 Dreamliner diretto in UK con 240 persone a bordo (di cui 10 di equipaggio) su edifici. Ci sono numerose vittime. Informazioni e aggiornamenti: https://emergenza24.org/in Vai su X

Aereo di linea precipita poco dopo il decollo in India: si schianta sulle case con 242 persone a bordo; Aereo caduto in India, oltre 300 i morti. Solo un superstite tra passeggeri del volo; Incidente aereo in India: volo per Londra si schianta su uno studentato dopo il decollo. «Un sopravvissuto a bordo, oltre 290 vittime».

Disastro Air India, aereo si schianta al decollo: ci sarebbe un sopravvissuto - Un volo Air India è precipitato in fase di decollo all’aeroporto di Ahmedabad con oltre 200 persone a bordo. notizie.it scrive

India, aereo diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: oltre 200 morti, almeno un superstite - L'aereo, della Air India, era partito dall'aeroporto di Ahmedabad ed era diretto a Londra: è precipitato pochi minuti dopo il decollo nei pressi della ... Da fanpage.it