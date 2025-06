Ultim’ora De Bruyne | Napoli pronto per il grande giorno ecco cosa sta succedendo

Kevin De Bruyne, il genio belga del centrocampo, è pronto a vestirsi di azzurro: oggi si svelano tutte le novità che potrebbero rivoluzionare il Napoli. Con l’obiettivo di competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Champions, il club partenopeo sta facendo mosse importanti sul mercato. Il primo colpo? Un nome di grande prestigio nel calcio europeo, destinato a fare la differenza. Si tratta ovviamente di...

