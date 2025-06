Ultimo appuntamento del Supercineclub al Rouge et Noir | si proietta The Doors di Oliver Stone

Preparati a vivere un’indimenticabile serata dedicata al mito e alla musica! Chiudiamo questa decima edizione del Supercineclub al Rouge et Noir con un omaggio speciale a Jim Morrison, leggenda dei Doors, attraverso la potente pellicola di Oliver Stone. Non perdere l’ultimo appuntamento: lunedì 16 giugno, alle 17:30 in italiano e alle 21 in lingua originale con sottotitoli, un viaggio nel cuore del rock e dell’arte. Ti aspettiamo per concludere in grande stile!

Ultimo appuntamento di questa decima edizione del Supercineclub: chiudiamo in musica, con l'omaggio a un mito del rock, Jim Morrison, con la proiezione del film The Doors di Oliver Stone che verrà proposto lunedì 16 giugno, alle 17:30 in italiano e alle 21 in lingua originale con sottotitoli in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Ultimo appuntamento del Supercineclub al Rouge et Noir: si proietta "The Doors" di Oliver Stone

In questa notizia si parla di: appuntamento - supercineclub - doors - oliver

APPUNTAMENTO CON IL SUPERCINECLUB DOMANI, MARTEDI' 3 GIUGNO, "DOGVILLE" DI LARS VON TRIER Vi ricordiamo che in via eccezionale l'appuntamento con il Supercineclub questa volta sarà di martedì: in cartellone "Dogville" di Lars von Vai su Facebook

Notizie dalla zona di Palazzo Reale Monte Di Pieta a Palermo.

Cinema:torna Rassegna Supercineclub al Rouge et Noir Palermo Scrive ansa.it: Dopo qualche settimana di pausa ritorna l'appuntamento del lunedì con il Supercineclub del Rouge et Noir a Palermo: dal 2 maggio al 13 giugno sette nuovi incroci con la storia del cinema per ...