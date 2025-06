Ultimissime Juve LIVE | ufficiale il rinnovo di Savona Il club bianconero prolunga anche il contratto di Tudor

Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sulla Juventus! Oggi, tra conferme e rinnovi, il club bianconero si distingue con novità importanti: il rinnovo di Savona e la proroga del contratto di Tudor. Restate sintonizzati con JuventusNews24, perché ogni aggiornamento è fondamentale per seguire da vicino le vicende della vostra squadra del cuore. La passione juventina non si ferma qui: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle ultime ore in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 12 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 giugno 202 5. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: ufficiale il rinnovo di Savona. Il club bianconero prolunga anche il contratto di Tudor

In questa notizia si parla di: juve - ultimissime - ufficiale - rinnovo

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

#Milik-#Juventus, sarà addio in estate? Cosa può succedere dopo il rinnovo ? Novità sul futuro dell’attaccante polacco. Ultimissime Vai su X

Szczesny verso il rinnovo col #Barcellona Ecco fino a quando può firmare l'ex #Juve Vai su Facebook

Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; Ultimissime Calciomercato Juve | Trattative | Ultim'ora; Chiesa al Liverpool, accuse alla Juventus: «Non ho mai ricevuto alcuna offerta per il rinnovo del contratto».

La Juve lo blinda fino al 2030! Primo rinnovo ufficiale di Comolli, i dettagli Scrive tuttosport.com: Dopo il prolungamento di Canzi con le Women ecco la prima operazione ufficiale per la prima squadra maschile del dirigente francese ...