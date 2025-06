Ultimissime Juve LIVE | definitivo il rinnovo di Tudor fino al 2027 con opzione spunta l’idea Castro

Rimanete sempre aggiornati sulle ultime novità della Juventus con le nostre notizie in tempo reale. Oggi, tra le hore più calde, spicca il rinnovo definitivo di Tudor fino al 2027 e l’idea Castro che potrebbe rivoluzionare il mercato bianconero. Non perdere neanche un dettaglio: ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’universo Juventus, perché il mondo del calcio non si ferma mai. E voi, siete pronti a scoprire cosa bolle in pentola?

La Juventus ha presentato la lista dei giocatori che porterà al Mondiale per Club: confermati Rugani e Kostic Ci sono anche Bremer e Milik 9 Presenti 9 NextGen: Anghelè, Daffara, Gil Puche, Owusu, Pietrelli, Cudrig, Mancini, Turco e Garofani Ass Vai su Facebook

Ultimissime Juve live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale; Roberto Mancini alla Juventus? Thiago Motta ai titoli di coda, per l'ex ct ipotesi contratto breve (con opzion; Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative.

Rinnovo Tudor, accordo ad un passo per il suo prolungamento con la Juventus: i dettagli Da jmania.it: Ormai da 10 giorni Igor Tudor sta preparando assieme alla sua rosa il Mondiale per Club, competizione che si svolgerà negli Stati Uniti e avrà inizio tra 3 ...