UlisseFest Ancona 2025 100 ospiti per 40 eventi | il programma

Ancona si prepara a vivere un’estate indimenticabile con l’UlisseFest 2025, un evento che promette emozioni e scoperta grazie a oltre 40 appuntamenti e più di 100 ospiti di calibro. La seconda edizione si amplia, offrendo anteprime imperdibili e una giornata inaugurale ricca di sorprese. Un festival che ormai è diventato un appuntamento fisso, capace di unire cultura, musica e spettacolo in un mix avvincente. E il viaggio continua, pronti a scoprire cosa ci riserva questa straordinaria manifestazione?

Ancona, 12 giugno 2025 – Più di quaranta eventi animati da oltre cento ospiti. L’“UlisseFest” concede il bis ad Ancona, e rilancia con una seconda edizione ricchissima. Ai tre giorni ‘ufficiali’, dal 4 al 6 luglio, si aggiungono due anteprime, domani con Maurizio De Giovanni e il 26 giugno con Edoardo Prati (che porterà alle Muse lo spettacolo ‘Com’è profondo il mare’), e una giornata inaugurale, il 2 luglio, sorta di ‘antipasto’ al festival, ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia dal 1992. Tra i media partner c’è anche Il Resto del Carlino. Il direttore artistico Angelo Pittro annuncia anche qualche novità, come la presenza di Licia Colò, popolarissima divulgatrice e viaggiatrice appassionata, che sarà venerdì 4 in piazza del Papa, e la proiezione di ‘Posso entrare - Un’ode a Napoli’, docuflm con cui Trudie Styler, nientemeno che moglie di Sting, racconta come gli stranieri vedono la città partenopea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - UlisseFest Ancona 2025, 100 ospiti per 40 eventi: il programma

In questa notizia si parla di: ancona - ulissefest - ospiti - eventi

Max Gazzè - 05.07.2025 - Ancona, Lonely Planet UlisseFest Vai su Facebook

UlisseFest Ancona 2025, 100 ospiti per 40 eventi: il programma; La musica ispirata al viaggio. Torna ad Ancona, dal 4 al 6 luglio, l’UlisseFest: più di 40 ospiti per una cent; UlisseFest, la festa del viaggio di Lonely Planet, torna ad Ancona dal 4 al 6 luglio 2025.

UlisseFest 2025 ad ancona, tra arte, musica e viaggio tra il 4 e il 6 luglio Da gaeta.it: UlisseFest ad Ancona dal 4 al 6 luglio 2025 unisce cultura, musica e arte con ospiti come Licia Colò, Luca Calvani e Max Gazzè in luoghi storici come la Mole Vanvitelliana e l’Arena sul Mare.