Uildm e Site guidano l' alleanza solidale per il Centro NeMO

L'alleanza solidale tra imprese e volontariato si concretizza in un progetto innovativo: grazie alla collaborazione tra Uildm Bologna e Site S.p.A., il Centro Clinico NeMO è stato dotato di tecnologie all'avanguardia per migliorare la qualità delle cure e l'assistenza ai pazienti. Un esempio di come sinergia e impegno possano fare la differenza, creando un impatto positivo sulla comunità e sulla vita di chi affronta sfide complesse.

Imprese e volontariato insieme. L’iniziativa, frutto della sinergia tra Uildm Bologna (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) e l'azienda bolognese Site S.p.A., specializzata nel settore delle infrastrutture telecomunicazioni ed energia, ha permesso di dotare il Centro Clinico NeMO di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Uildm e Site guidano l'alleanza solidale per il Centro NeMO

In questa notizia si parla di: uildm - site - centro - nemo

Sei un infermiere nelle Marche? Questa è per te! AISLA, in collaborazione con Centro NEMO Ancona ed il patrocinio di ARS Marche, organizza un corso ECM da 26 crediti sulla presa in carico delle persone con SLA. 5 incontri (3 online + 2 in presenza) Vai su Facebook

Uildm e Site guidano l'alleanza solidale per il Centro NeMO; NeMO inaugura a Brescia l'Area Ambulatori e Ricerca Clinica; Dipende da come mi abbracci, i Centri NeMO in Senato.

UILDM: Attivata convenzione per Centro Clinico NeMO Segnala ilprocidano.it: NAPOLI – Il vice presidente della sezione UILDM di Arzano Ischia e Procida Raffaele Brischetto comunica che venerdì 15 febbraio nella sede della Regione Campania è stata firmata una convenzione per ...