Uffizi da lunedì giù la gru Autotreni in notturna Smontaggio delicato

Lunedì 236, le Gallerie degli Uffizi si preparano a un delicato e spettacolare intervento di smontaggio notturno. La gigantesca gru autotreni, alta sessanta metri, lavorerà con precisione per rimuovere la famosa struttura orizzontale che da vent’anni ospita la maestosa giraffa di ferro. Un'operazione complessa e affascinante, destinata a restituire alla storica sede il suo splendore originale in soli tre giorni.

FIRENZE Il momento più complicato sarà lunedì mattina, dalle 7 in poi, quando la gru inizierà a smontare la gru degli Uffizi, partendo dalla struttura orizzontale. Un mezzo di 200 tonnellate che opererà a sessanta metri di altezza. È lì che da vent'anni staziona l'enorme giraffa di ferro. Ed è da lì che pian piano verrà tirata giù e le Gallerie degli Uffizi torneranno a mostrarsi in tutto il loro splendore. Tre giorni. Questi i tempi previsti per lo smontaggio, promesso e già annunciato su queste colonne dal direttore Simone Verde, che partirà lunedì all'alba. Tre giorni effettivi, se non si considerano gli ultimi passaggi per liberare l'area dalla segnaletica del cantiere.

