Ufficiale Queen’s | la decisione di Musetti e Berrettini dopo gli infortuni

Arriva l’attesa comunicazione ufficiale sul comeback di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti al Queen’s: due talenti del tennis italiano pronti a sfidare le proprie avversità e emozionare i tifosi. Dopo i rispettivi infortuni, le decisioni sono state prese e il countdown verso il loro possibile esordio è ormai iniziato. Riusciranno a tornare in campo con la grinta di sempre? La risposta si rivela nel cuore di questa settimana cruciale.

Arriva la notizia ufficiale per Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti in vista del Queen’s: ecco cos’hanno deciso a pochi giorni dal possibile esordio all’ATP 500. Il Queen’s ha ufficialmente aperto i battenti e, a tal proposito, sono anche arrivate novità importanti sulla partecipazione di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il primo è fermo per infortunio agli addominali dagli Internazionali di Roma, mentre il secondo ha rimediato una lesione di primo grado alla coscia sinistra in semifinale al Roland Garros contro Alcaraz. Ecco cos’è stato comunicato. Musetti-Berrettini: la decisione sulla partecipazione al Queen’s. 🔗 Leggi su Sportface.it

Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini danno forfait