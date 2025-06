UFFICIALE – Maglia Inter da trasferta 2025-26 | presentazione con Nike

In vista della sfida alla FIFA Club World Cup 2025, l’Inter e Nike svelano ufficialmente la nuova maglia da trasferta 2025/26. Un design che incarna i valori della squadra e il suo spirito competitivo, pronta a scrivere nuove pagine di storia a Los Angeles contro il Monterrey. Questa divisa non è solo un vestito, ma un simbolo di passione e determinazione per tifosi e calciatori. Scopriamo insieme i dettagli di questa emozionante novità.

Svelata la maglia da trasferta dell’Inter in collaborazione con Nike. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro. NUOVA MAGLIA DA TRASFERTA – Alla vigilia dell’inizio dell’avventura nerazzurra alla FIFA Club World Cup 2025, Inter e Nike presentano la nuova Maglia Away per la stagione 202526, che i giocatori indosseranno a Los Angeles nella partita di esordio contro il Monterrey. Il design del nuovo kit traduce visivamente i valori fondanti dell’Inter, inclusione e diversità, con un pattern che celebra l’idea che la forza del collettivo nasce dall’unicità di ogni singolo elemento. L’eredità del motto Brothers and Sisters of the World, presente anche all’interno del colletto, viene così ancora una volta celebrata e rafforzata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Maglia Inter da trasferta 2025-26: presentazione con Nike

In questa notizia si parla di: maglia - trasferta - ufficiale - inter

UFFICIALE - Alla vigilia dell’inizio dell’avventura nerazzurra alla FIFA Club World Cup 2025, Inter e Nike presentano la nuova Maglia Away per la stagione 2025/26. - Inter-Monterrey: esordio Maglia Away - Inter-Urawa Red Diamonds: esordio Maglia Home Vai su Facebook

UFFICIALE - Presentate da #Inter e Nike le nuove maglie da casa (home) e da trasferta (away) per la stagione 25/26. Faranno il loro esordio negli USA, quella away alla prima partita, quella home al secondo match del mondiale per club! Vai su X

Inter, svelate le prime immagini ufficiali delle maglie da gara 2025/26; e Nike presentano la maglia Away Special Edition dedicata a Valentino Rossi; Serie A, tutte le maglie ufficiali della stagione 2024-2025.

UFFICIALE – Inter, ecco la seconda maglia 2025-26: esordirà contro il Monterrey, tutte le foto Riporta fcinter1908.it: Alla vigilia dell’inizio dell’avventura alla FIFA Club World Cup 2025, Inter e Nike presentano la nuova Maglia Away per la stagione 2025/26 ...