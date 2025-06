Ufficiale la seconda maglia dell’Inter 2025 26 | ecco quando esordirà

Svelata ufficialmente la seconda maglia dell’Inter 2025/26: un design innovativo e simbolico che incarna i valori di inclusione e diversità. Pronta a fare il suo esordio a Los Angeles contro il Monterrey, questa maglia rappresenta l’unione di un collettivo forte e unico. La nuova away kit promette di essere molto più di un semplice indumento: è un messaggio di appartenenza e solidarietà, pronto a scrivere nuove pagine di storia nerazzurra.

Alla vigilia dell’esordio dell’Inter alla FIFA Club World Cup 2025, il Club e Nike svelano la nuova Maglia Away per la stagione 202526, che debutterà a Los Angeles nella sfida contro il Monterrey. Il design del nuovo kit riflette i valori fondanti dell’Inter – inclusione e diversità – attraverso un pattern che celebra la forza del collettivo, nata dall’unicità di ogni singolo elemento. Il motto Brothers and Sisters of the World, presente all’interno del colletto, riafferma l’identità universale del Club. Ispirata all’eccellenza della manifattura tessile italiana, la maglia presenta un motivo intrecciato e sovrapposto che richiama i tessuti della moda e le tecniche artigianali, in un equilibrio tra tradizione e innovazione, nel cuore pulsante di Milano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: inter - maglia - ufficiale - seconda

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

UFFICIALE - FC Internazionale Milano e Nike lanciano oggi la Maglia Home per la stagione 2025/26, che rende omaggio all’identità del Club nerazzurro. La nuova maglia home farà il suo esordio non per Inter-Monterrey ma per la seconda partita del Mondial Vai su Facebook

UFFICIALE - Presentate da #Inter e Nike le nuove maglie da casa (home) e da trasferta (away) per la stagione 25/26. Faranno il loro esordio negli USA, quella away alla prima partita, quella home al secondo match del mondiale per club! Vai su X

UFFICIALE – Inter, ecco la seconda maglia 2025-26: esordirà contro il Monterrey, tutte le foto; Serie A, tutte le maglie ufficiali del campionato 2025/2026; Cos'ha di particolare la nuova maglia dell'Inter.

UFFICIALE – Inter, ecco la seconda maglia 2025-26: esordirà contro il Monterrey, tutte le foto fcinter1908.it scrive: Alla vigilia dell’inizio dell’avventura alla FIFA Club World Cup 2025, Inter e Nike presentano la nuova Maglia Away per la stagione 2025/26 ...