Ue al palo nella guerra dei dazi E in Italia 70mila posti a rischio

Mentre Donald Trump celebra i progressi nelle trattative con la Cina, l'Europa si trova isolata e con 70 mila posti di lavoro a rischio a causa della guerra dei dazi. Con il G7 alle porte, l’attesa per un incontro tra Ursula von der Leyen e il presidente americano si fa più cruciale che mai: l’Europa ha ora l’opportunità di fare sentire la propria voce e di definire il proprio futuro commerciale.

Ottimo. Donald Trump usa toni trionfalistici per descrivere l’intesa commerciale con la Cina. Al palo, ora, resta di fatto solo l’Unione europea. Il che rende ancora piĂą opportuno un faccia a faccia tra Ursula von der Leyen e il presidente americano a margine del G7 che si terrĂ il 16 e 17 giugno in Canada. Sebbene Trump abbia detto di avere intenzione di inviare lettere ai partner commerciali entro una o due settimane per comunicare nuove tariffe imposte unilateralmente, in vista della deadline del 9 luglio. “A un certo punto – ha detto il presidente – invieremo semplicemente le lettere. E diremo: questo è l’accordo, prendere o lasciare”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ue al palo nella guerra dei dazi. E in Italia 70mila posti a rischio

