Udienza in Vaticano il cardinale Reina al papa | Le difficoltà non mancano ma pronti a ripartire per il bene della Chiesa

In un'udienza presso il Vaticano, il Cardinale Reina ha rivolto al Papa parole di speranza e determinazione: "Le difficoltà non mancano", ha affermato, ma il suo presbiterio si distingue per generosità, forte senso di appartenenza e una passione pastorale ardente. Di fronte alle sfide, reagiscono con spirito positivo, schiette nel riconoscere i problemi e pronti a ripartire per il bene della Chiesa, rafforzando così la loro missione di fede e servizio.

"Le difficoltà non mancano" ma "il suo presbiterio, Santo Padre, è un presbiterio generoso, con un forte senso di appartenenza e con una passione pastorale molto marcata. Di fronte alle difficoltà reagisce in maniera positiva; schietto nel riconoscere i problemi o le criticità, con uno spiccato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Udienza in Vaticano, il cardinale Reina al papa: "Le difficoltà non mancano, ma pronti a ripartire per il bene della Chiesa"

In questa notizia si parla di: difficoltà - mancano - udienza - vaticano

"Le giovanili di calcio in difficoltà, mancano i campi o sono vecchi" - Le giovanili di calcio si trovano ad affrontare gravi difficoltà a causa della mancanza di campi adeguati o della presenza di impianti obsoleti.

I campioni d'Italia del Napoli sono stati ricevuti in Vaticano per un'udienza privata dal Papa. Presenti il presidente Aurelio De Laurentiis, l'allenatore Antonio Conte e tutti i componenti dello staff tecnico, guidati dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Un lungo appla Vai su Facebook

Il Papa ai dipendenti vaticani: grazie per il vostro lavoro. Se siete in difficoltà, parliamone; Pasolini: in Avvento ritrovare la fiducia in Dio e negli altri per ravvivare la speranza; Il Papa contro l’odio del terrorismo: cristiani gente di primavera.