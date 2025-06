Ucraina Zelensky respinge i progressi russi | Non hanno avuto tanto successo

In un contesto di tensioni sempre più intense, il presidente ucraino Zelensky respinge con fermezza le affermazioni di avanzamenti russi sul campo di battaglia, definendole parte di una strategia di disinformazione. Durante un'intervista esclusiva a Bild, Zelensky sottolinea come le forze ucraine abbiano resistito con determinazione, dimostrando che i progressi russi sono ben lontani dal successo sperato. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, evidenziando l'importanza di un'informazione accurata e obiettiva.

(Adnkronos) – Zelensky respinge le affermazioni di un'avanzata russa sul campo di battaglia, definendole parte di una campagna di disinformazione. Durante un'intervista rilasciata al Bild e pubblicata oggi, 12 giugno, il presidente ucraino ha definito "una narrazione russa" i grandi progressi compiuti dalle truppe di Putin, sostenendo che le forze ucraine hanno resistito a una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky respinge i progressi russi: “Non hanno avuto tanto successo”

In questa notizia si parla di: zelensky - respinge - ucraina - progressi

Ucraina, Trump sta risolvendo il problema alla fonte: aveva ragione chi diceva che Zelensky ha i giorni con... Vai su Facebook

Ucraina, news oggi: Zelensky smentisce l'avanzata russa; Ucraina, Putin respinge la tregua ora, ma è pronto a trattare la pace; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Ricevuta nuova proposta Trump su terre rare.

Ucraina, Zelensky respinge i progressi russi: "Non hanno avuto tanto successo" Si legge su msn.com: Zelensky respinge le affermazioni di un'avanzata russa sul campo di battaglia, definendole parte di una campagna di disinformazione.