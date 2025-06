Ucraina | Rubio a Russia desiderio dialogo con Mosca per pace duratura

In un momento di tensione globale, le parole di Marco Rubio accendono una speranza di dialogo tra Stati Uniti e Russia. In occasione del Russia Day, il segretario di Stato americano sottolinea il desiderio di avviare un confronto costruttivo con Mosca, puntando a una pace duratura tra Russia e Ucraina. Un messaggio che apre spiragli di dialogo e speranza per un futuro di stabilità e cooperazione internazionale.

Milano, 12 giu. (LaPresse) – Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in occasione del Russia Day, festività che ricorda la dichiarazione di sovranità del Paese nel 1990, ha diffuso un messaggio in cui esprime “il desiderio degli Stati Uniti di instaurare un dialogo costruttivo con la Federazione Russa al fine di garantire una pace duratura tra Russia e Ucraina”. “A nome del popolo americano, desidero congratularmi con il popolo russo per la Festa della Russia. Gli Stati Uniti rimangono impegnati a sostenere il popolo russo nel suo continuo impegno per costruire un futuro più luminoso. Cogliamo inoltre l’occasione per ribadire il desiderio degli Stati Uniti di instaurare un dialogo costruttivo con la Federazione Russa al fine di garantire una pace duratura tra Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Rubio a Russia, desiderio dialogo con Mosca per pace duratura

